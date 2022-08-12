Пензенская область ввела дополнительные региональные льготы для участников спецоперации

Пензенская область ввела региональные льготы для участников специальной военной операции на Украине и членов их семей, в частности, им будут компенсировать расходы на оплату учебы детей в средних специальных учебных заведениях, сообщило правительство региона.

«Суть вносимых изменений — в предоставлении компенсаций фактически произведенных расходов на обучение детей участников спецоперации по основным программам среднего профессионального образования на платной основе по очной форме обучения, а кроме того, бесплатное посещение секций при спортивных школах олимпийского резерва в городе Пензе и бассейнов, расположенных на территории области», — говорится в сообщении.

Соответствующие поправки в региональные законы «Об образовании» и «О физической культуре и спорте» единогласно приняли депутаты законодательного собрания региона.

Государственная поддержка регионального уровня предоставляется военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, МЧС, ФСИН, войск национальной гвардии, государственной противопожарной службы, а также государственным гражданским и муниципальным служащим, командированным на территории, где проводится специальная военная операция, выполняющим, в частности, задачи по восстановлению социальной инфраструктуры. Эти же льготы распространяются на членов их семей.

В качестве дополнительной меры правительство региона ввело для этих категорий бесплатное посещение учреждений культуры области.

«Дано право бесплатного посещения всех музеев, театров, концертов, включая и гастроли, которые будут проходить с участием федеральных творческих коллективов. Это право мы распространили на членов семей — на детей и супругов военнослужащих и командированных сотрудников. Решение уже принято в рамках полномочий правительства Пензенской области… По организации летнего детского отдыха тоже будет принято аналогичное решение о предоставлении льгот в рамках полномочий правительства. Считаю, что это правильно и справедливо, эти меры нужно вводить на территории нашей области», — цитирует слова губернатора Олега Мельниченко правительство региона.

Как уточняет законодательное собрание региона, на компенсацию расходов на обучение детей участников спецоперации в средних специальных учреждениях из регионального бюджета в 2023 году выделят 2,75 миллиона рублей, в 2024 году — 5,5 миллиона, а в 2025-м — 8,25 миллиона.