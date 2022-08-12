Пензенская область ввела дополнительные региональные льготы для участников спецоперации

Пензенская область ввела региональные льготы для участников специальной военной операции на Украине и членов их семей, в частности, им будут компенсировать расходы на оплату учебы детей в средних специальных учебных заведениях, сообщило правительство региона.
Соответствующие поправки в региональные законы «Об образовании» и «О физической культуре и спорте» единогласно приняли депутаты законодательного собрания региона.
Государственная поддержка регионального уровня предоставляется военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, МЧС, ФСИН, войск национальной гвардии, государственной противопожарной службы, а также государственным гражданским и муниципальным служащим, командированным на территории, где проводится специальная военная операция, выполняющим, в частности, задачи по восстановлению социальной инфраструктуры. Эти же льготы распространяются на членов их семей.
В качестве дополнительной меры правительство региона ввело для этих категорий бесплатное посещение учреждений культуры области.
Как уточняет законодательное собрание региона, на компенсацию расходов на обучение детей участников спецоперации в средних специальных учреждениях из регионального бюджета в 2023 году выделят 2,75 миллиона рублей, в 2024 году — 5,5 миллиона, а в 2025-м — 8,25 миллиона.