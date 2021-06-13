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Воскресенье, 13 июня, 2021
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Пензенцы жалуются на обязательную вакцинацию от коронавируса

Никита Брыкин
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Жительница Пензенской области задала вопрос в Instagram-аккаунте врио главы региона Олега Мельниченко об обязательной вакцинации от COVID-19, обратил внимание портал «Пенза-информ».

Женщина утверждает, что ее заставляют привиться под угрозой увольнения. На ее словам отреагировали региональный Минздрав.

В ведомстве отметили, что иммунизацией против коронавируса планируется охватить до девяноста процентов граждан в группе риска.

К ним отнесли лиц старших возрастных групп с имеющейся сочетанной патологией сердечно-сосудистой, эндокринной, бронхолегочной систем и граждан с повышенным весом.

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