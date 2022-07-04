Пенсионеры в России смогут оформить новую льготу с 5 июля.

Воспользоваться такой льготой смогут пожилые граждане с определённым уровнем доходов или те, кому ранее предоставлялась помощь от государства по другим каналам. Об этом сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пенсионного эксперта Анастасию Кирееву.

Получить новую льготу могут пенсионеры, со счетов которых списывались деньги в счёт уплаты долга. В некоторых случаях списанные суммы можно вернуть. К примеру, если речь идёт о важных социальных выплатах от государства.

Анастасия Киреева: «Защита на взыскание наложена на социальные выплаты гражданам по президентским или правительственным актам. Также вернуть можно выплату в рамках государственной социальной помощи»

Размер выплаты ограничен 6 тысячами рублей в год. Эти деньги можно вернуть, если они были списаны приставами. Нужно подать заявление в банк в течение двух недель после списания. Банк обязан будет вернуть средства на счёт в течение трёх дней, – пояснила специалист.