28.2 C
Рязань
Вторник, 27 июля, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниПроисшествия Рязани

Пенсионерка попала в реанимацию после пожара в Ряжске

7info
Пенсионерка попала в реанимацию после пожара в Ряжске
- Advertisement -

Во время ночного пожара в городе Ряжске Рязанской области пострадала 61-летняя пенсионерка. Женщина в реанимации, сообщил сайт ИД «Пресса».

ЧП на улице Пролетарской произошло 27 июля в 3 часа ночи. Пожар заметила соседка. Очаг находился в гараже между домами № 74 и № 72.

В жилом доме № 74 во время происшествия находились три человека, в том числе пострадавшая. Люди эвакуировались, но женщина отравилась угарным газом.

Во втором доме никто не живёт. Оба здания серьёзно пострадали.

Причину возгорания установят позже.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,523ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]