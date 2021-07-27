Пенсионерка попала в реанимацию после пожара в Ряжске

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Во время ночного пожара в городе Ряжске Рязанской области пострадала 61-летняя пенсионерка. Женщина в реанимации, сообщил сайт ИД «Пресса».

ЧП на улице Пролетарской произошло 27 июля в 3 часа ночи. Пожар заметила соседка. Очаг находился в гараже между домами № 74 и № 72.

В жилом доме № 74 во время происшествия находились три человека, в том числе пострадавшая. Люди эвакуировались, но женщина отравилась угарным газом.

Во втором доме никто не живёт. Оба здания серьёзно пострадали.

Причину возгорания установят позже.