Пенсионерка попала в реанимацию после пожара в Ряжске

Во время ночного пожара в городе Ряжске Рязанской области пострадала 61-летняя пенсионерка. Женщина в реанимации, сообщил сайт ИД «Пресса».
ЧП на улице Пролетарской произошло 27 июля в 3 часа ночи. Пожар заметила соседка. Очаг находился в гараже между домами № 74 и № 72.
В жилом доме № 74 во время происшествия находились три человека, в том числе пострадавшая. Люди эвакуировались, но женщина отравилась угарным газом.
Во втором доме никто не живёт. Оба здания серьёзно пострадали.
Причину возгорания установят позже.