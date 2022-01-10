Пенсионер в извращенной форме изнасиловал девушку на морозе в Приморье

Сотрудники полиции разыскивают пенсионера, который подозревается в изнасиловании девушки в Приморском крае, пишет Vl.ru.

Инцидент произошел в Большом Камне в районе Рабочей улицы. По предварительной версии, злоумышленник начал угрожать жертве ножом и затащил в лес.

Там извращенец попытался надругаться над потерпевшей, однако не смог и решил пойти на извращенные формы удовлетворения. Тогда под угрозой убийства мужчина заставил ее заняться с ним оральным сексом.

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Пенсионер заявил, что у него есть «друзья в полиции», и девушка «отправится на панель», если расскажет кому-либо о случившемся.