Пенсионер из Саратова признался в изнасиловании 8-летней девочки

В Саратовской области 64-летний пенсионер признал свою вину в растлении 8-летней падчерицы своего сына. Об этом сообщает СУ СК по региону.

По информации правоохранителей, инцидент случился в одном из сёл области. Пожилой мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, надругался над девочкой, когда та вернулась вечером домой. Об изнасиловании она рассказала соседям, те сообщили в полицию.

После сбора следователями всех доказательств пенсионер признал вину и раскаялся. Его будут судить по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ.