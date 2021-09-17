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Пятница, 17 сентября, 2021
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Пенсионер из Саратова признался в изнасиловании 8-летней девочки

Александр Ильин
Пенсионер из Саратова признался в изнасиловании 8-летней девочки

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В Саратовской области 64-летний пенсионер признал свою вину в растлении 8-летней падчерицы своего сына. Об этом сообщает СУ СК по региону. 

По информации правоохранителей, инцидент случился в одном из сёл области. Пожилой мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, надругался над девочкой, когда та вернулась вечером домой. Об изнасиловании она рассказала соседям, те сообщили в полицию. 

После сбора следователями всех доказательств пенсионер признал вину и раскаялся. Его будут судить по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. 

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