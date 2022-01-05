Педофилы-убийцы девочки в Костроме оказались сексуальными партнерами

Телеканал РЕН ТВ поделился подробностями о жизни 44-летнего Дениса Г. и 24-летнего Вадим Б., которых задержали по подозрению в изнасиловании и убийстве пятилетней девочки в Костроме.

Выяснилось, что мужчины были сожителями и любовниками. Старшего из них посадили за совращение второго, который тогда сам был ребенком. Они начали сожительствовать с 2012 года.

В 2015 году злоумышленник опубликовал в Сети видео половых отношений с подростком, за что и был вскоре осужден. Жертва дождался старшего педофила из тюрьмы, и они продолжили жить вместе.

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По предварительной версии, мама ребенка убиралась в кинотеатре. Девочка попросилась выйти на улицу, чтобы посмотреть на новогоднюю елку. По данным телеканала, мужчина напали на ребенка среди бела дня, девочка отбивалась и кричала, но прохожие не обратили внимания.