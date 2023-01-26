Педофил, развращавший 8-летнюю падчерицу, шесть лет прятался в монастыре

Следователи завершили работу над уголовным делом 47-летнего жителя Керчи, обвиняемого в совершении иных действий сексуального характера с применением насилия и использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

По версии следствия, в 2016–2017 годах мужчина в отсутствие сожительницы совершал преступления полового характера в отношении 8-летней падчерицы. Когда девочка рассказала о случившемся матери, мужчина скрылся. Его объявили в международный розыск.

Обнаружить подозреваемого удалось при помощи соцсетей. Криминалисты нашли снимок похожего мужчины с длинной бородой, проживающего в монастыре. Через некоторое время его задержали.

Мужчина жил при монастыре рабочим. Свою вину он признал полностью, сказав, что сразу понял — почему за ним пришли.

Уголовное дело отправили прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.