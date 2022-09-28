Педофил получил 16 лет колонии за развращение 8-летней падчерицы

Собранные следственными органами СУ СК России по Магаданской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 44-летнему мужчине. Педофила признали виновным в совершении иных действий сексуального характера в отношении 8-летней девочки. Подробности сообщила пресс-служба ведомства.

В течение двух лет — 2018-2019 — преступник жил вместе с гражданской женой и её 8-летней дочерью, сначала в Магадане, затем в Крыму. В это время мужчина систематически совершал развратные действия в отношении падчерицы.

После того как стало известно о преступлении, девочку отправили на психологическую реабилитацию.

Педофила суд признал виновным и приговорил к 16 годам колонии строго режима. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован сторонами дела.