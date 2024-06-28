Педофил изнасиловал трехлетнюю девочку и выбросил ее возле магазина

В деревне Елохи Пермского края местный житель изнасиловал трехлетнюю девочку и выбросил ее возле магазина, пишет 59.ru.

По данным издания, в семье девочки, помимо нее, еще шестеро детей, мать родила их от разных мужчин. Потерпевшая играла на улице без постоянного присмотра и пошла в гости к соседскому мальчику.

По словам источника, возле его дома ее встретил 30-летний сосед, который предложил «показать выросший борщевик». Девочка знала его и согласилась с ним пойти. В итоге мужчина изнасиловал ребенка и оставил в кустах возле закрытого магазина.

Девочку обнаружили всю в крови, но она была в сознании. Местные жители предполагают, что преступник пытался убить ребенка, но его спугнули.

Изверга быстро задержали. Соседи рассказали, что он пьет и принимает наркотики. Вскоре злоумышленника поместили под стражу.

Потерпевшая же сейчас лежит в реанимации в пермской больнице. Сейчас состояние ребенка стабильно.