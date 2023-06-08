Педиатры в Подмосковье выступают против ЕГЭ

Педиатры Московской области выступили против Единого госэкзамена. Врачи Видновской РКБ сообщили о росте количества пациентов-выпускников с обмороками. Эксперты связывают это со стрессом.
К медикам поступают с подобными состояниями и дети от 10 лет. В этот период они пишут Всероссийские проверочные работы (ВПР).
Заведующая педиатрическим отделением Видновской РКБ Марина Царева поделилась подробностями с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
Марина Царева подчеркнула, что дети готовятся к экзамену до поздней ночи сидят, практически не спят и не едят, на фоне эмоционального перегруза у них снижается аппетит.
Врач от имени педиатров выступает против ЕГЭ и отмечает, что ВПР также ухудшает здоровье детей.
Специалист отмечает, что школьникам и выпускникам нужно гулять и хорошо питаться.
Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил, что обмороки выпускников доказывают не столько учебную нагрузку, сколько нервное напряжение.
По материалам Анастасии Элинской