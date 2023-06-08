Четверг, 8 июня, 2023
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Педиатры в Подмосковье выступают против ЕГЭ

Татьяна Проводина
Изображение от Freepik

Педиатры Московской области выступили против Единого госэкзамена. Врачи Видновской РКБ сообщили о росте количества пациентов-выпускников с обмороками. Эксперты связывают это со стрессом.

К медикам поступают с подобными состояниями и дети от 10 лет. В этот период они пишут Всероссийские проверочные работы (ВПР).

Заведующая педиатрическим отделением Видновской РКБ Марина Царева поделилась подробностями с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Марина Царева: «Детей привозят с самих экзаменов или накануне. Мы связываем участившиеся обмороки с напряженным психоэмоциональным состоянием»

Марина Царева подчеркнула, что дети готовятся к экзамену до поздней ночи сидят, практически не спят и не едят, на фоне эмоционального перегруза у них снижается аппетит.

Врач от имени педиатров выступает против ЕГЭ и отмечает, что ВПР также ухудшает здоровье детей.

Марина Царева: «Родителям стоит обеспечить ребёнку здоровый микроклимат в семье. Он должен знать, что его поддержат, а не будут давить ещё больше, чем в школе»

Специалист отмечает, что школьникам и выпускникам нужно гулять и хорошо питаться.

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил, что обмороки выпускников доказывают не столько учебную нагрузку, сколько нервное напряжение.

Анатолий Вассерман: «Боюсь, что меньше стресса в обозримом будущем не станет. Слишком многое зависит от документов об учёбе. Могу посоветовать лучше готовить детей к перенапряжению. Избегать перенапряжений бессмысленно: в жизни они то и дело случаются»

По материалам Анастасии Элинской

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