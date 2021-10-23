Педиатр рассказала, чем опасен коронавирус для детей

Главный внештатный педиатр комитета здравоохранения Волгоградской области Светлана Емельянова рассказала в беседе с порталом «V1.RU», чем опасен ковид для детей.

По словам доктора, коронавирус за последнее время серьёзно мутировал и сегодня всё чаще диагностируется у детей, в том числе у новорожденных. При этом если прежде он протекал в лёгкой форме и почти бессимптомно, то теперь нередко фиксируются тяжёлые течения болезни.

«Сегодня у нас в амбулаторном звене, то есть в поликлиниках, наблюдается около двух тысяч детей с установленной коронавирусной инфекцией», — рассказала медик.

Как отметила Емельянова, для детей большую опасность представляет постковидный синдром. В это время у ребёнка могут возникнуть различные аутоиммунные заболевания: сахарный диабет, красная волчанка, ревматоидный артрит и другие. Также есть риск появления тромбозов.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области от COVID-19 скончалась 2-летняя девочка, у которой обнаружили двустороннюю пневмонию.

Напомним, в субботу, 23 октября, в России за сутки выявили 37 678 случаев заражения коронавирусом.