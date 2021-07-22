Педагогам Костромского автотранспортного колледжа выплатили премию размером 50 копеек

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Педагоги Костромского автотранспортного колледжа получили премию за стаж работы. Выплаты варьировались от 50 копеек до 2,5 рублей. Об этом сообщает издание «Подъем«.

По словам замдиректора учреждения Юлии Присяжной, последние годы руководство колледжа не выплачивало стимулирующие премии за стаж работы. При этом, как отметила женщина, такие выплаты существовали на законодательном уровне.

— Я обратилась в суд, после чего срочно собрали совет колледжа. Тогда и было принято решение о выплатах. Члены совета не виноваты в этом, людям просто выкручивают руки, — сказала Присяжная.

Замдиректора колледжа отметила, что премию люди получили за период с 2019 года по март 2021 года. Самой женщине заплатили за это время 67 рублей 50 копеек.