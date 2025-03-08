Павлу Воле пришлось разнимать конфликт на шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов»

В воскресенье на ТНТ зрителей ждут новые захватывающие события в проекте «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» (16+). Игра становится всё более непредсказуемой: если в прошлом выпуске неожиданно исчез один участник — Алексей Щербаков, то на этой неделе пропавших окажется уже трое.

До сих пор никто не знает, куда делся Алексей Щербаков. Но теперь после малого испытания в лагерь не вернулись также Ольга Серябкина, одержавшая победу, и Сергей Завгороднев. Несмотря на попытки сохранять нейтралитет, раскол среди участников становится очевидным. А большое испытание лишь обострит конфликт.

Главной причиной раздора станут… камни. Как бы странно это ни звучало, звёздная и народная команды не смогут их поделить, и это приведёт к бурной перепалке, в которую втянутся почти все мужчины. Инициаторами спора станут Евгений Давлетшин и Александр Арзанов.

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«Он начал воровать у нас камни, я начал за них бороться!» — объяснит Александр.

«Он просто вцепился в мои руки и давил вниз, чтобы я их уронил. Я в шоке, что он применил против меня физическую силу!» — возмутится Евгений.

В итоге в конфликт вмешаются Павел Мамаев, Артём Калайджян и Андрей Зубенко, а разнимать их придётся Павлу Воле.

Но и церемония голосования не обойдётся без напряжённых моментов. Участники вспомнят старые обманы, и впервые в истории проекта в голосовании примут участие ведущие — Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Так же, как и остальные, они подойдут к медиаколонне и назовут имя того, кто должен отправиться на малое испытание. Итоги голосования окажутся абсолютно непредсказуемыми.