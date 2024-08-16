Пятница, 16 августа, 2024

Павел Воля осадил Сашу Стоуна в новом выпуске шоу «Выжить в Дубае. Возвращение»

Автор: 7info

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Павел Воля, фото: ТНТ

В воскресенье на ТНТ выйдет новый выпуск шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» (16+). Страсти на проекте накалятся до такой степени, что «успокаивать» разбушевавшихся звёзд придется самому Павлу Воле.

Конфликт, в который оказались втянуты все участники проекта развяжет Саша Стоун. Он предъявит Торнике Квитатиани претензию, что тот пытается усидеть на двух стульях, играя в нечестную игру. По старой мужской традиции Стоун предложит Торнике отойти и поговорить без камер.

«Это перешло границы шоу»!, — отреагирует на ссору Слава Чепурченко.

«Продолжайте, ругайтесь, мне это нравится! Вы сожрёте друг друга, а мы с народниками дойдём до финала и потом там сами разберемся», — выскажет общее мнение «народников» Александра Сухорукова

В ходе конфликта раскроются интересные подробности, в итоге Стоун перекинется и на вернувшегося в проект Славу Чепурченко. Спортсмен будет весь день слишком бурно реагировать на всё, что происходит на шоу, не сможет сдержать эмоций во время большого испытания, а на голосовании и вовсе перейдёт на крик. Успокаивать Стоуна придётся Павлу Воле.

«Прошу тебя, разговаривай нормально. Будет у тебя когда-нибудь своё шоу, будешь в нём орать с утра до ночи. Здесь разговаривай спокойно», — обратится Павел Воля к Стоуну.

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