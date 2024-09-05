Павел Мамаев помог пройти испытание участникам шоу «Выжить в Дубае. Возвращение»

В воскресенье на ТНТ выйдет новый выпуск шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» (16+), в котором участники будут сражаться за место в полуфинале проекта. Одним из сюрпризов для них станет знакомство с победителем первого сезона шоу, футболистом Павлом Мамаевым, который «настроит» их перед важным испытанием.

После ухода Нади Сысоевой в проекте осталось всего шестеро: трое участников звёздной команды и трое «народников». Но уже в этом выпуске их останется только четверо: сразу два участника покинут шоу на этой неделе. Чтобы настроиться перед важным испытанием на вылет ведущие пригласили в проект победителя первого сезона Павла Мамаева. Недолгое знакомство с футболистом станет судьбоносным для всех участников: слова, сказанные игрокам, помогут им пройти сложнейшее испытание.

«Ребят, самое важное — никогда не опускайте руки. Всегда сохраняйте холодную голову. Я за своё участие помню минимум 3-4 эпизода, когда я мог проиграть. В частности, в финале, когда я стоял напротив Анны Хилькевич и понял, что сделал неправильные ходы. Но я сохранил холодную голову, не показал эмоций. И она в итоге тоже совершила ошибку, что позволило мне выиграть. Поэтому никогда не сдавайтесь, не опускайте руки и помните, что все вы достойны и можете забрать главный приз», — обратится Мамаев к участникам шоу.

Каждый из участников проекта вспомнит эти слова на испытании, которое покажется им просто невыполнимым. При его прохождении участники даже разнесут несколько номеров в отеле, ведь на кону — дальнейшее участие в проекте. Один из участников так и не сможет выполнить задание и уйдет из шоу.

Еще один игрок покинет проект после традиционного малого испытания. В этот раз голосование окажется одним из самых грустных и «обреченных». В полуфинал выйдут четыре самых достойных участника.