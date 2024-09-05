Четверг, 5 сентября, 2024

Павел Мамаев помог пройти испытание участникам шоу «Выжить в Дубае. Возвращение»

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

Фото: ТНТ

В воскресенье на ТНТ выйдет новый выпуск шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» (16+), в котором участники будут сражаться за место в полуфинале проекта. Одним из сюрпризов для них станет знакомство с победителем первого сезона шоу, футболистом Павлом Мамаевым, который «настроит» их перед важным испытанием.

После ухода Нади Сысоевой в проекте осталось всего шестеро: трое участников звёздной команды и трое «народников». Но уже в этом выпуске их останется только четверо: сразу два участника покинут шоу на этой неделе. Чтобы настроиться перед важным испытанием на вылет ведущие пригласили в проект победителя первого сезона Павла Мамаева. Недолгое знакомство с футболистом станет судьбоносным для всех участников: слова, сказанные игрокам, помогут им пройти сложнейшее испытание.

«Ребят, самое важное — никогда не опускайте руки. Всегда сохраняйте холодную голову. Я за своё участие помню минимум 3-4 эпизода, когда я мог проиграть. В частности, в финале, когда я стоял напротив Анны Хилькевич и понял, что сделал неправильные ходы. Но я сохранил холодную голову, не показал эмоций. И она в итоге тоже совершила ошибку, что позволило мне выиграть. Поэтому никогда не сдавайтесь, не опускайте руки и помните, что все вы достойны и можете забрать главный приз», — обратится Мамаев к участникам шоу.

Каждый из участников проекта вспомнит эти слова на испытании, которое покажется им просто невыполнимым. При его прохождении участники даже разнесут несколько номеров в отеле, ведь на кону — дальнейшее участие в проекте. Один из участников так и не сможет выполнить задание и уйдет из шоу.

Еще один игрок покинет проект после традиционного малого испытания. В этот раз голосование окажется одним из самых грустных и «обреченных». В полуфинал выйдут четыре самых достойных участника.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Мэрия Рязани сообщила, в каких троллейбусах есть валидаторы

Около 30 операций по замене позвоночного диска провели в Рязанской БСМП

Женщина пострадала в аварии с участием седельного тягача

Стартовали съёмки исторического фильма «В списках не значился» с Владимиром Машковым

Бензин АИ-95 пропал с большинства заправок Рязани

Профессор МГУ рассказал, когда нельзя делать прививку от гриппа

Зоологи объяснили, для чего из Тайланда пытались переправить агрессивных муравьев

Арматурщица Елена Рокунова познакомилась с мужем прямо на стройплощадке

В Рязанской области ремонтируют трассу Ермишь – Тупик

Баста, Ваня Дмитриенко и «Три дня дождя» споют с Никой Жуковой в продолжении «Плаксы»

Гигантский помидор весом почти 2 килограмма вырастила жительница Рыбного

В Скопинском районе строят завод по фракционированию плазмы крови