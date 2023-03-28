Павел Малков ждёт предложений по развитию общественного транспорта в Рязани

Губернатор Павел Малков на заседании областного правительства 28 марта поручил на этой неделе представить предложения по дальнейшему развитию общественного транспорта в Рязани. В частности, речь идёт об обновлении парка машин и оптимизации маршрутов.

Предложения предстоит сформировать администрации города вместе с министерством транспорта Рязанской области. Центр управления регионом губернатор попросил представить анализ всех обращений от жителей за последние полгода. Минцифры должно подготовить аналитические данные о работе системы ГЛОНАСС на пассажирском транспорте Рязани.

Павел Малков привёл в пример жалобу рязанца по работе автобуса №20. Сообщалось, что вечером зимой горожанам приходилось ждать на остановках по 2 часа. Глава региона подчеркнул недопустимость таких интервалов в движении общественного транспорта.

Градоначальник Елена Сорокина доложила, что такая проблема на маршруте во второй половине дня действительно есть. Ситуация должна улучшиться в мае, когда в регион поставят новые автобусы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Планируется и увеличение штата водителей.

Глава Рязанской области сообщил, что на ближайшем совещании рассмотрят организацию работы в сфере общественного транспорта города и сформируют план на ближайший год. Среди приоритетов Павел Малков перечислил дальнейшее обновление общественного транспорта, ремонт контактных линий и постепенную адаптацию маршрутной сети под потребности пассажиров.

Павел Малков: «Транспорт должен быть настроен прежде всего именно под потребности жителей, чтобы ситуаций с долгим ожиданием автобусов или троллейбусов никогда не возникало. Это долгая кропотливая работа по совершенствованию всей системы»