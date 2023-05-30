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Павел Малков заявил, что современная медицина приходит в районы Рязанской области

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30 мая в Рязани прошло заседание выездной рабочей группы комиссии генсовета «Единой России» по здравоохранению. Темой обсуждения стала борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, участие во встрече приняли: ответственный секретарь комиссии генсовета партии по здравоохранению Илья Крюков, советник департамента сопровождения мероприятий управления по обеспечению деятельности комиссий генсовета партии Елена Щапина, губернатор Рязанской области Павел Малков, глава регионального минздрава Александр Пшенников, представители медицинского сообщества.

По словам главы региона, сфера здравоохранения – направление, которое аккумулирует в себе множество проблем. Однако в области все эти проблемы не просто находятся в зоне внимания, но и решаются. Например, уже выстроена трёхуровневая система оказания медпомощи по всем ключевым направлениям медицинской помощи людям.

Павел Малков заявил, что современная медицина приходит в районы Рязанской области
Павел Малков заявил, что современная медицина приходит в районы Рязанской области
Павел Малков заявил, что современная медицина приходит в районы Рязанской области
Павел Малков заявил, что современная медицина приходит в районы Рязанской области
Павел Малков заявил, что современная медицина приходит в районы Рязанской области

В области здравоохранения Рязанской области уже наблюдается положительная динамика: определены опорные учреждения, создана дорожная карта. Медорганизации оснащаются новым современным оборудованием, также там внедряется электронная система. Что касается кардиологического направления, то по нему в регионе наблюдается положительная динамика, ему уделяется серьёзное внимание:

— Сейчас мы работаем над созданием регионального центра неотложной кардиологии в Скопине. Там ведётся капитальный ремонт, для учреждения закупается оборудование, — доложил губернатор.

По словам Малкова, реализация проекта по созданию кардиоцентра в Скопине – это пример того, как современная качественная медицина приходит в районы области. Большую поддержку этому оказывает федеральный проект и поддержка партии «Единая Россия».

На заседании обсудили дальнейшие партийные планы по поддержке здравоохранения. Так, было озвучено, что в генсовете «Единой России» будут созданы выездные группы, которые в регионах будут помогать формировать комплекс законодательных и других инициатив.

По результатам встречи для Рязанской области будут сформированы поручения со сроками исполнения.

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