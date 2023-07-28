Павел Малков высоко оценил деятельность регионального «Движения первых»

27 июля губернатор Рязанской области посетил лагерь «Лучезарный», где проходит смена Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».

Губернатор отметил, что «Движение первых» объединяет самых ярких, креативных и интересных ребят:

В Рязанской области Движение первых развивается активно. Уже сейчас в регионе создано 24 муниципальных отделения, 313 – первичных. И количество их растет. Движение объединяет все больше ребят и наполняется интересными проектами, – передает слова Павла Малкова пресс-служба правительства.

Также Павел Малков принял участие в торжественном вручении активистам паспортов в рамках акции «Мы – граждане России» и в церемонии закладывания «Капсулы первых», где останутся письма от участников первой профильной смены активистам, которые приедут в лагерь через 10 лет.

Отмечается, что в профильной смене 2023 года участвуют 256 школьников. Отряды сформированы по направлениям работы «Движения первых», четыре из них имеют патриотический профиль – наставниками детей выступают курсанты РВВДКУ имени генерала армии В.Ф. Маргелова.