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Павел Малков высоко оценил деятельность регионального «Движения первых»

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Фото: правительство Рязанской области

27 июля губернатор Рязанской области посетил лагерь «Лучезарный», где проходит смена Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».

Губернатор отметил, что «Движение первых» объединяет самых ярких, креативных и интересных ребят:

В Рязанской области Движение первых развивается активно. Уже сейчас в регионе создано 24 муниципальных отделения, 313 – первичных. И количество их растет. Движение объединяет все больше ребят и наполняется интересными проектами,

– передает слова Павла Малкова пресс-служба правительства.

Также Павел Малков принял участие в торжественном вручении активистам паспортов в рамках акции «Мы – граждане России» и в церемонии закладывания «Капсулы первых», где останутся письма от участников первой профильной смены активистам, которые приедут в лагерь через 10 лет. 

Отмечается, что в профильной смене 2023 года участвуют 256 школьников. Отряды сформированы по направлениям работы «Движения первых», четыре из них имеют патриотический профиль – наставниками детей выступают курсанты РВВДКУ имени генерала армии В.Ф. Маргелова. 

Павел Малков высоко оценил деятельность регионального «Движения первых»
Павел Малков высоко оценил деятельность регионального «Движения первых»
Павел Малков высоко оценил деятельность регионального «Движения первых»
Павел Малков высоко оценил деятельность регионального «Движения первых»
Павел Малков высоко оценил деятельность регионального «Движения первых»
Павел Малков высоко оценил деятельность регионального «Движения первых»

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