Понедельник, 24 июня, 2024

Павел Малков выразил соболезнования семья погибших в Крыму и Дагестане

Автор: Кристина Аманн

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Фото: правительство Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков выразил соболезнования жителям Крыма и Дагестана. Он опубликовал его в своем Telegram-канале.

«Страшные трагедии в Крыму и Дагестане. Террористы бесчеловечно атаковали мирных жителей и правоохранителей. Уверен, преступников ждёт возмездие. Выражаю соболезнования семьям погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим. Рязанская область с вами», — пишет губернатор.

В воскресенье, 23 июня, Севастополь подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ. Погибли пять человек, среди которых — трое детей. Более ста человек ранены.

В Дербенте и Махачкале террористы атаковали два православных храма, синагогу и пост ДПС. Синагогу и церковь в Дербенте сожгли. Погибли шесть полицейских, еще 23 ранены. Убит священник в Дербенте и охранник церкви в Махачкале.

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