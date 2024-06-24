Павел Малков выразил соболезнования семья погибших в Крыму и Дагестане

Губернатор Рязанской области Павел Малков выразил соболезнования жителям Крыма и Дагестана. Он опубликовал его в своем Telegram-канале.

«Страшные трагедии в Крыму и Дагестане. Террористы бесчеловечно атаковали мирных жителей и правоохранителей. Уверен, преступников ждёт возмездие. Выражаю соболезнования семьям погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим. Рязанская область с вами», — пишет губернатор.

В воскресенье, 23 июня, Севастополь подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ. Погибли пять человек, среди которых — трое детей. Более ста человек ранены.

В Дербенте и Махачкале террористы атаковали два православных храма, синагогу и пост ДПС. Синагогу и церковь в Дербенте сожгли. Погибли шесть полицейских, еще 23 ранены. Убит священник в Дербенте и охранник церкви в Махачкале.