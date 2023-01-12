Павел Малков встретился с руководителями регионального отделения Комитета семей воинов Отечества

12 января губернатор Павел Малков провел рабочую встречу с руководителями регионального отделения автономной некоммерческой организации «Комитет семей воинов Отечества» Галией Суховской и Людмилой Ягидаровой. Об этом сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.

Предложение о создании Комитета семей воинов Отечества (КСВО) поддержал в ноябре прошлого года Президент России В. В. Путин на встрече с матерями военнослужащих-участников СВО. Были даны соответствующие поручения об оказании поддержки в становлении этой организации.

В Рязанской области уже создано региональное отделение Комитета семей воинов Отечества. Эта общественная организация будет заниматься вопросами поддержки военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, погибших в ходе выполнения задач СВО, и членов их семей. В числе направлений работы также организация и координация сборов гуманитарной помощи для мобилизованных граждан и добровольцев.

На рабочей встрече губернатор обсудил с руководителями регионального отделения направления работы КСВО и вопросы, касающиеся поддержки в организации его деятельности, укрепления взаимодействия с органами власти региона, муниципалитетов. Были рассмотрены предложения регионального отделения по проведению мероприятий в День защитника Отечества, созданию цифрового ресурса с данными о всех действующих федеральных и региональных мерах поддержки военнослужащих и их семей, информацией о механизмах их получения.

Павел Малков подчеркнул, что поддержка военнослужащих и их семей — приоритет в работе.

«В ходе встречи с матерями и женами наших Героев, которая прошла перед новым годом в общественной приемной „Единой России“, я еще раз убедился, какие разные жизненные ситуации бывают. Универсальное решение найти невозможно, — сказал Павел Малков. — У регионального отделения Комитета серьезные задачи. Надо разобраться с ситуацией каждого, понять, где и как можно помочь. Со своей стороны мы сделаем всё необходимое для работы регионального отделения. Накануне Президент еще раз сказал о важности соблюдения прав военнослужащих, мобилизованных и добровольцев, находящихся в зоне СВО. Это наша общая и важнейшая задача. Так же как и помощь семьям. Работу эту надо дополнительно систематизировать совместно с региональным отделением».

Губернатор сообщил, что решается вопрос с выделением помещения для регионального отделения КСВО. Дано поручение оказать помощь общественной организации в подготовке проектов для получения региональной и федеральной грантовой поддержки.

Галия Суховская — мать Героя, командира десантно-штурмовой роты Семена Суховского, награжденного Орденом Мужества посмертно. Людмила Ягидарова — вдова Героя России, командира парашютно-десантного батальона Дениса Ягидарова.

По словам Галии Суховской, важно объединять усилия и своевременно помогать воинам и их семьям.

«Мы хотим и готовы помогать решать их проблемы, помогать им преодолевать трудности. Будем контролировать все связанные с этим вопросы. Мы с семьями военнослужащих в тесном и постоянном контакте».

Галия Суховская сообщила, что члены регионального отделения уже прошли обучающий семинар на базе Мастерской управления «Сенеж». Она поблагодарила губернатора за оперативное решение ряда вопросов, озвученных на площадке «Единой России», а также за консультационную, организационную и другую поддержку, которую получает региональное отделение от министерства по делам территорий и информационной политике Рязанской области.