Павел Малков встретился с руководителями регионального отделения Комитета семей воинов Отечества

12 января губернатор Павел Малков провел рабочую встречу с руководителями регионального отделения автономной некоммерческой организации «Комитет семей воинов Отечества» Галией Суховской и Людмилой Ягидаровой. Об этом сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.
Предложение о создании Комитета семей воинов Отечества (КСВО) поддержал в ноябре прошлого года Президент России В. В. Путин на встрече с матерями военнослужащих-участников СВО. Были даны соответствующие поручения об оказании поддержки в становлении этой организации.
В Рязанской области уже создано региональное отделение Комитета семей воинов Отечества. Эта общественная организация будет заниматься вопросами поддержки военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, погибших в ходе выполнения задач СВО, и членов их семей. В числе направлений работы также организация и координация сборов гуманитарной помощи для мобилизованных граждан и добровольцев.
На рабочей встрече губернатор обсудил с руководителями регионального отделения направления работы КСВО и вопросы, касающиеся поддержки в организации его деятельности, укрепления взаимодействия с органами власти региона, муниципалитетов. Были рассмотрены предложения регионального отделения по проведению мероприятий в День защитника Отечества, созданию цифрового ресурса с данными о всех действующих федеральных и региональных мерах поддержки военнослужащих и их семей, информацией о механизмах их получения.
Павел Малков подчеркнул, что поддержка военнослужащих и их семей — приоритет в работе.
Губернатор сообщил, что решается вопрос с выделением помещения для регионального отделения КСВО. Дано поручение оказать помощь общественной организации в подготовке проектов для получения региональной и федеральной грантовой поддержки.
Галия Суховская — мать Героя, командира десантно-штурмовой роты Семена Суховского, награжденного Орденом Мужества посмертно. Людмила Ягидарова — вдова Героя России, командира парашютно-десантного батальона Дениса Ягидарова.
По словам Галии Суховской, важно объединять усилия и своевременно помогать воинам и их семьям.
Галия Суховская сообщила, что члены регионального отделения уже прошли обучающий семинар на базе Мастерской управления «Сенеж». Она поблагодарила губернатора за оперативное решение ряда вопросов, озвученных на площадке «Единой России», а также за консультационную, организационную и другую поддержку, которую получает региональное отделение от министерства по делам территорий и информационной политике Рязанской области.
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