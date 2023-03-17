Пятница, 17 марта, 2023
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Павел Малков встретился с рязанскими медиками, вернувшимися из Мариуполя

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17 марта губернатор Павел Малков провел встречу с врачами рязанских медучреждений, которые недавно вернулись из Мариуполя. Об этом сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.

Участниками встречи стали заведующая Ухоловской ЦРБ, врач-терапевт Ирина Абрамова, заместитель главного врача Рязанской МРБ, врач-педиатр Ольга Кривушина, а также руководитель регионального Минздрава Александр Пшенников.

По словам Малкова, отзывы от работы рязанцев в Мариуполе — только положительные. Слова благодарности выражают коллеги, жители региона. Пациенты и местные врачи отмечают высокий профессионализм рязанских медиков.

Врачи рассказали губернатору о ситуации в Мариуполе, где налаживается мирная жизнь, активно идёт строительство. Также медики сообщили подробности своей работы.

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