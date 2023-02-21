Павел Малков: Все поставленные Президентом РФ задачи будут выполнены в полном объёме

Все поставленные Президентом РФ задачи будут выполнены в полном объёме. Об этом сказал 21 февраля губернатор Рязанской области Павел Малков в своем комментарии после Послания Президента Российской Федерации, с которым обратился В.В. Путин к Федеральному Собранию РФ.
Павел Малков добавил, что на встрече с родственниками участников СВО, которая прошла накануне в рамках его рабочей поездки в город Сасово, был задан вопрос и о том, могут ли бойцы получить отпуск, чтобы увидеть близких.
Губернатор особо отметил минуту молчания, во время которой Президент РФ и все собравшиеся почтили память воинов и мирных жителей, погибших в зоне СВО и в результате обстрелов ВСУ.
Павел Малков подчеркнул, что в Послании Президента представлен целый комплекс новых мер по стимулированию экономики:
Губернатор отметил большое внимание Президента и к развитию сферы культуры, образования, здравоохранения, молодежной политики. Дано поручение по серьезному повышению минимального размера оплаты труда.