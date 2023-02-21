Павел Малков: Все поставленные Президентом РФ задачи будут выполнены в полном объёме

Все поставленные Президентом РФ задачи будут выполнены в полном объёме. Об этом сказал 21 февраля губернатор Рязанской области Павел Малков в своем комментарии после Послания Президента Российской Федерации, с которым обратился В.В. Путин к Федеральному Собранию РФ.

«Прозвучали очень важные, знаковые для всей страны слова. Послание – это, по сути, руководство к действию. Президент дал четкую оценку ситуации в мире, положению дел в нашей стране. Обосновал задачи специальной военной операции. Речь идет о безопасности нашей Родины, защите наших людей, наших фундаментальных ценностей. Безусловный приоритет – это поддержка участников СВО, их семей, – сказал Губернатор в комментарии. – Будет предусмотрен ряд социальных гарантий для ветеранов СВО и для семей погибших воинов. В том числе, для этого будет создан новый фонд. Также за каждым ветераном, за каждой семьей будет обязательное индивидуальное сопровождение со стороны государственных структур, без всякой бюрократии. Мы уже это делаем в регионе. Будем только усиливать такую работу».

Павел Малков добавил, что на встрече с родственниками участников СВО, которая прошла накануне в рамках его рабочей поездки в город Сасово, был задан вопрос и о том, могут ли бойцы получить отпуск, чтобы увидеть близких.

«Президент дал четкий ответ на этот вопрос. У каждого бойца должна быть возможность приехать в отпуск раз в полгода, не меньше чем на 2 недели без учета времени на дорогу к родным местам, – сказал Губернатор. — В целом прозвучало много разных важных вводных по специальной военной операции. Конечно, мы все поддерживаем курс Президента».

Губернатор особо отметил минуту молчания, во время которой Президент РФ и все собравшиеся почтили память воинов и мирных жителей, погибших в зоне СВО и в результате обстрелов ВСУ.

Павел Малков подчеркнул, что в Послании Президента представлен целый комплекс новых мер по стимулированию экономики:

«Заявлен ряд очень значимых инициатив по развитию экономики, она успешно адаптируется к новым условиям. И, как сказал Президент, будет реализовываться масштабная программа модернизации ЖКХ, по строительству дорог, ремонту школ, обновлению общественного транспорта и многое другое. Продолжится социальная газификация, эта программа становится бессрочной для всех жителей. Вводятся дополнительные виды поддержки для работников оборонно-промышленного комплекса. Начинает работать промышленная ипотека, новые меры по стимулированию инвестиций. Налоговые льготы и преференции для бизнеса и для граждан».

Губернатор отметил большое внимание Президента и к развитию сферы культуры, образования, здравоохранения, молодежной политики. Дано поручение по серьезному повышению минимального размера оплаты труда.

«Серьезные цели. Мы все понимаем их важность. Будем укреплять экономику, добиваться технологического суверенитета и роста социального благополучия граждан. Все поставленные Президентом задачи, которые имеют отношение к региону, будут выполнены в полном объеме», — подытожил глава региона.