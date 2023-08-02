Павел Малков: В Михайловском районе профессиональный и комплексный подход к формированию комфортной среды

Во вторник, 1 августа, губернатор Павел Малков посетил в ходе рабочей поездки город Михайлов.

Губернатор посетил, в частности, парк «Семейный». Глава администрации Михайловского района Евгений Сидоров проинформировал, что создание нового общественного пространства в городе началось в 2020 году за счет средств муниципального и областного бюджетов. Было произведено планирование и озеленение территории, обустроены тротуары и дорожки. В этом году парк стал лидером рейтингового голосования за объекты благоустройства, которое проводилось Минстроем России в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», развитие зеленой зоны продолжится. В 2024 году планируется сделать освещение, велосипедные и беговые дорожки, парковку, детскую игровую и спортивные площадки, установить скамейки и урны. Скоро будет завершена реконструкция мемориального комплекса воинам 10 Армии, освободившей Михайлов от немецко-фашистских захватчиков в декабре 1941 года. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Стоимость проекта — более 5 млн рублей, большая часть из них выделена из федерального бюджета. В настоящее время мемориал отремонтирован, идет устройство освещения и благоустройства территории.

Губернатор ознакомился также с благоустройством площади Ленина и улицы имени Маршала Ф. И. Голикова. Проект был признан победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений. Стоимость работ — более 90 млн рублей. На эти средства уже в этом году будут обустроены, в том числе, пешеходные зоны, пергола по периметру площади, детская игровая площадка, произведено озеленение территории, установлена районная Доска почета.

В концепции развития общественного пространства учтена историческая составляющая города и его идентичность. Например, в мощении тротуаров появятся элементы знаменитого Михайловского кружева, а в сквере планируется установить скульптуру кружевницы.

Город Михайлов, фото правительства Рязанской области

Губернатор положительно оценил работы по благоустройству города. Он подчеркнул, что в Михайловском районе профессиональный и комплексный подход к формированию комфортной среды.

«Многое сделано в благоустройстве, нужно двигаться дальше. У муниципалитета огромное количество планов на будущее, есть новые проекты и идеи. Мы уже обсудили совместно, какие должны быть сделаны шаги в дальнейшем. Благоустройство будет продолжаться, обязательно поддержим эту работу», — подчеркнул Павел Малков.

В ходе рабочей поездки Павел Малков также ознакомился с работой Михайловского обособленного подразделения ООО «Сабуровский комбинат хлебопродуктов». Предприятие занимает 2 место в регионе по объемам производства муки, на его долю приходится 21% от общего объема выпуска. Губернатор обсудил с руководством планы по развитию производства и возможности оказания региональной поддержки в реализации профильных проектов.