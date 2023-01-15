Павел Малков: В 2023 году сферу скорой медицинской помощи Рязанской области ждёт масштабное обновление

Павел Малков поручил минздраву Рязанской области проработать вопросы повышения зарплаты сотрудникам скорой медицинской помощи и ускоренного обновления спецтранспорта.

В районы региона в декабре передали 15 новых оснащённых автомобилей, в ближайшее время в районы будет направлено ещё 26 машин, а для областного центра закупят 10 машин.

В планах и другие закупки. В 2023 году пройдёт масштабное обновление, которого не было много лет, – отметил рязанский губернатор.

Павел Малков: «Создаём единую диспетчерскую службу, чтобы автоматизировать процессы с момента поступления вызова до оказания помощи на местах. Снабжаем бригады планшетами, которые будут подключены к единой информационной системе с данными пациентов. Врач сможет на месте увидеть медкарту и эффективнее оказать помощь»