Павел Малков: В 2023 году сферу скорой медицинской помощи Рязанской области ждёт масштабное обновление

Павел Малков поручил минздраву Рязанской области проработать вопросы повышения зарплаты сотрудникам скорой медицинской помощи и ускоренного обновления спецтранспорта.
В районы региона в декабре передали 15 новых оснащённых автомобилей, в ближайшее время в районы будет направлено ещё 26 машин, а для областного центра закупят 10 машин.
В планах и другие закупки. В 2023 году пройдёт масштабное обновление, которого не было много лет, – отметил рязанский губернатор.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram