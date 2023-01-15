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Татьяна Проводина

Павел Малков: В 2023 году сферу скорой медицинской помощи Рязанской области ждёт масштабное обновление

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Фото со страницы Павла Малкова ВКонтакте

Павел Малков поручил минздраву Рязанской области проработать вопросы повышения зарплаты сотрудникам скорой медицинской помощи и ускоренного обновления спецтранспорта.

В районы региона в декабре передали 15 новых оснащённых автомобилей, в ближайшее время в районы будет направлено ещё 26 машин, а для областного центра закупят 10 машин.

Павел Малков: В 2023 году сферу скорой медицинской помощи Рязанской области ждёт масштабное обновление
Павел Малков: В 2023 году сферу скорой медицинской помощи Рязанской области ждёт масштабное обновление

В планах и другие закупки. В 2023 году пройдёт масштабное обновление, которого не было много лет, – отметил рязанский губернатор.

Павел Малков: «Создаём единую диспетчерскую службу, чтобы автоматизировать процессы с момента поступления вызова до оказания помощи на местах. Снабжаем бригады планшетами, которые будут подключены к единой информационной системе с данными пациентов. Врач сможет на месте увидеть медкарту и эффективнее оказать помощь»

Павел Малков: В 2023 году сферу скорой медицинской помощи Рязанской области ждёт масштабное обновление

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