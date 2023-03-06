Павел Малков: «Список кандидатов от «Единой России» на предварительном голосовании формируют сами рязанцы»

Губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Павел Малков поучаствовал в первом заседании оргкомитета по предварительному голосованию на выборах в Рязанскую городскую думу.
Оргкомитет возглавляет председатель Рязанской областной организации общероссийского профсоюза работников народного образования и науки Елена Митина. Половина состава оргкомитета из 14 человек – это представители СМИ и общественных организаций. Оргкомитет координирует всю работу по предварительному голосованию. Документы от желающих поучаствовать в предварительном голосовании партии «Единая Россия» будут принимать с 8 марта до 27 апреля.
По словам губернатора Павла Малкова, одна из главных задач оргкомитета – информирование жителей региона о ходе партийной процедуры. Праймериз пройдёт в электронном формате, по открытой модели. Это значит, что голосовать смогут абсолютно все рязанцы.
Особое внимание при формировании списков следует обратить на кандидатов из числа участников СВО, волонтёров, работавших в зоне спецоперации, а также участников работы по поддержке семей военнослужащих, – подчеркнул губернатор Рязанской области.
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