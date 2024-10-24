Павел Малков: Сосудистый центр в Скопине позволяет своевременно помогать людям

Сосудистый центр в Скопине позволяет своевременно помогать людям. Об этом Губернатор Рязанской области Павел Малков сказал 23 октября в ходе рабочей поездки в город Скопин, где посетил ряд объектов, обсудил вопросы развития муниципалитета и работу по национальным проектам «Здравоохранение» и «Беспилотные авиационные системы».

Губернатор Павел Малков посетил региональный сосудистый центр, который открылся в августе этого года и обслуживает жителей Скопина, Скопинского, Милославского, Александро-Невского, Пронского, Кораблинского, Сапожковского, Сараевского и Ухоловского районов, Ряжского муниципального округа. Там оказывают помощь пациентам с острым коронарным синдромом. Для этого имеется все необходимое оборудование, в том числе современная ангиографическая операционная, оснащенная в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Глава региона отметил, что в зоне обслуживания центра находятся около 250 тысяч человек, которым при необходимости специализированная медицинская помощь будет оказана в кратчайшее время. Для этого теперь не нужно ехать в Рязань. «Сосудистый центр позволяет своевременно помогать людям. Если диагностируется острое состояние, человек тут же привозится, и сразу проводится оперативное вмешательство. Сделана самая современная операционная, лучшее оборудование, подобраны специалисты. Очень тщательно отработан путь пациента, чтобы не терять ни одной минуты. Это важно, поскольку соблюдение «золотого часа» позволяет спасать жизни. Уже сейчас видим реальные примеры эталонного срабатывания систем, которые создаем», – сказал Павел Малков.

Губернатор посетил среднюю общеобразовательную школу № 2, в которой с этого учебного года проводятся дополнительные занятия со старшеклассниками по разработке, производству и эксплуатации БАС. Работа ведется в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы», Рязанская область является пилотным регионом по его реализации. «Сделан серьезный шаг. Всего в регионе мы в 17 школах и 1 колледже создали центры по беспилотным авиационным системам. Закупили соответствующее оборудование, специальные арены, где можно летать в закрытом помещении. Видим, что это действительно востребовано», – сказал Павел Малков. Глава региона поручил взять подобные центры на особый контроль, в том числе их материально-техническое обеспечение, которое должно расширяться по мере необходимости.

Вопросы сохранения и популяризации народных художественных промыслов и ремесел Павел Малков обсудил в специализированном центре, где основное место занимает Скопинская керамика. Речь шла и о развитии учреждения. Также глава региона ознакомился с работой Муниципального центра управления, который помогает руководству муниципалитета эффективнее работать по обращениям граждан в соцсетях.

Губернатор посетил завод «Glass Decor», занимающийся декорированием изделий из стекла, матированием бутылок, шелкографией стекла и др. На предприятии используется современное оборудование, установлены автоматизированные линии. При производстве применяются передовые технологии.