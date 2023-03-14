Павел Малков: Самые изношенные участки контактной троллейбусной сети в Рязани нужно заменить в 2023 году

Губернатор Рязанской области на заседании правительства поручил заменить наиболее изношенные участки контактной сети для троллейбусов уже в этом году. Павел Малков напомнил, что в выходные произошло несколько порывов, из-за которых пришлось корректировать троллейбусные маршруты.

Глава региона отметил актуальность проблем с инфраструктурой для троллейбусов в областном центре.

Павел Малков: «Мы сейчас подали на федеральный уровень заявку о финансировании этого вопроса. Федеральная поддержка позволит вести более масштабную работу по модернизации контактной сети. Надеемся на это»

По словам губернатора, если федеральное финансирование получить не удастся, сети на самых проблемных участках будут менять за счёт средств областного бюджета.

Павел Малков добавил, что недавние аварии произошли как раз на этих наиболее изношенных участках. Закупленные в 2022 году троллейбусы на автономном ходу показали свою эффективность в этой ситуации.

Павел Малков: «Реконструкция контактных сетей – дело дорогостоящее, но крайне необходимое. Будем постепенно этим заниматься. В этом году самые изношенные участки сетей в любом случае надо менять»

Глава Рязанской области заявил также о поэтапном обновлении троллейбусного парка. Регион будет претендовать на дополнительное финансирование по федеральной программе развития общественного транспорта.

Мэр города Елена Сорокина в свою очередь отчиталась об устранении порывов на двух участках контактных сетей. По её словам, сейчас общественный транспорт работает штатно, напряжение в сети находится под постоянным контролем.