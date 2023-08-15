Павел Малков провел заседание правительства Рязанской области 

15 августа состоялось очередное заседание регионального правительства.

На заседании, сообщает пресс-служба правительства, были утверждены важные изменения в региональные государственные программы и законопроекты. Так, было одобрено постановление о закупке 25 автобусов большого класса для автопарка общественного транспорта. Также на заседании утвердили изменения в госпрограмму социальной защиты и поддержки населения: в ней предусмотрели средства на установку лифта в Рязанском геронтологическом центре им. П.А. Мальшина. Для создания комфортной среды запланирована адаптация остановочных павильонов Рязани для маломобильных граждан.

Утверждены и изменения в программу формирования современной городской среды. 160 миллионов рублей, выделенные региону из федерального бюджета, будут направлены на поддержку программ, по которым ведется благоустройство общественных территорий.

Изменения коснутся и рязанского ЦПКиО — там ведется работа по уходу за старовозрастными деревьями, после чего ко Дню города в парке обкосят траву и покрасят лавочки.

Кроме этого по поручению Павла Малкова завершается капремонт Безлыченской средней школы, а в Захаровской средней школе №1 до 31 августа будет смонтировано уличное освещение. Из резервного фонда правительства области также по поручению губернатора выделены средства на ремонт детского сада в поселке Газопровод Кораблинского района – работы завершатся к 1 декабря. В Шилове на территории средней школы №2 обустраивается «умная» спортивная площадка, которая будет готова к 31 августа.