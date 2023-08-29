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Павел Малков провел очередное заседание правительства

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Фото: правительство Рязанской области

29 августа губернатор Павел Малков провел очередное заседание правительства региона.

Одной из главных тем заседания стал ремонт дорог, входящих в школьные маршруты или расположенных рядом с социальными объектами. Как сообщает пресс-служба правительства Рязанской области, в районах прошел ремонт дорог в Спасск-Рязанском, в Кораблине и в Ряжске. Также до 20 ноября планируется капитально отремонтировать участок дороги «Виленки – Каморино» в Михайловском районе и водопропускную трубу моста в селе Канино Сапожковского района.

В Рязани продолжается благоустройство Черезовских прудов. На заседании отметили, что выявленные в работе подрядчика нарушения будут устранены, и к 15 октября первая очередь благоустройства завершится.

На фоне этого Павел Малков подчеркнул необходимость контроля устранения нарушений, о которых говорят жители. Качеству реализации проектов благоустройства должно уделяться повышенное внимание.

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