Павел Малков прошёлся по центру Рязани: важные итоги прогулки

Губернатор Павел Малков посетил благоустраиваемые объекты, которые станут частью пешеходного маршрута «Рязань пешеходная», и обсудил дальнейшие планы по улучшению центральных улиц города.

Он проверил, как идут работы в Нижнем городском парке. Реконструкция проходит в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» и скоро будет завершена. Парк разделен на две зоны: со стороны улицы Ленина — прогулочная зона, а со стороны улицы Садовой — зона активного отдыха с беговой дорожкой и спортивной площадкой. В парке отреставрировали амфитеатр, устанавливаются смотровая и детская площадки, ведется реконструкция входа и моста в центре парка, проводится озеленение, которое продолжится весной. Также учтены потребности маломобильных граждан: рельеф парка выровнен, а лестницы заменены на плавные спуски. Устанавливаются освещение, камеры видеонаблюдения, новые скамейки и беседки в стиле здания летнего дворянского собрания. В центре парка создана площадка для скульптуры «Грибы с глазами».

«Нижний городской парк — одно из любимых мест жителей Рязани. Уже скоро он откроется и станет частью большого пешеходного маршрута. Мы полностью изменили концепцию и учли пожелания горожан, делая парк интересным для всех», — сказал Павел Малков.

Губернатор осмотрел работы на улице Лево-Лыбедская, на участке от цирка до Кремлевского вала. До конца года здесь появятся пешеходные и велосипедные дорожки, озеленение, освещение, смотровая и детская площадки. Малков уделил внимание лестнице на улице Новослободской, о проблемах с которой жители говорили в прямом эфире. Лестницу планируется отремонтировать в следующем году. Также рассматриваются варианты продления маршрута до Кремля и Лесопарка.

Павел Малков также посетил улицы Павлова, Семинарскую и Каширина.

«Мы объединяем важные места в городе пешеходными улицами. При этом стараемся наполнить их жизнью и разнообразными активностями. Обратили внимание и на дороги — необходимо расширить улицу Каширина для автомобилей, оставив место для пешеходов», — отметил он. — На каждом объекте возникали дополнительные вопросы: ремонт труб, фасадов, схемы движения. Вместе с коллегами мы нашли решения для каждого случая».

Жители района Бутырки рассказали губернатору о проблемах с дорожным движением, которые приводят к пробкам. Павел Малков поручил администрации города и ГИБДД решить этот вопрос.