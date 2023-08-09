Среда, 9 августа, 2023
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Павел Малков проконтролировал выполнение поручений по развитию Чучковского района

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Фото: правительство Рязанской области

В ходе «Часа муниципалитета» губернатор Рязанской области проконтролировал выполнение поручений, касающихся развития Чучковского района. 

Губернатору сообщили о ходе развития социальной сферы: в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на строительство физкультурно-оздоровительного центра в Чучково, также в середине августа завершится ремонт кровли местной средней школы. На следующий год в районе запланирован ремонт дороги «Чучково – Церлево – граница района».

Павел Малков подчеркнул, что в приоритете остаются вопросы, которые больше всего беспокоят людей. Так, глава региона поручил в ближайшее время обеспечить качественную диспансеризацию жителям района, сообщает пресс-служба правительства. 

Региональному минздраву необходимо организовать выезды медбригад, составить график их работы. Району оповестить жителей, предприятия и организации. Обеспечить подвоз людей к пунктам проведения медобследования

– сказал губернатор.

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