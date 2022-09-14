Павел Малков продолжит рабочие поездки в муниципальные образования Рязанской области

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков планирует продолжить рабочие поездки в муниципальные образования региона. Об этом он сообщил журналистам после заседания правительства во вторник, 13 сентября.

— Темпы работы ни в коем случае не снизим. Наоборот, будем только наращивать, – сказал врио губернатора. – На заседаниях правительства, на встречах с людьми в районах будем поднимать все темы, которые ранее обсуждались, и смотреть, как исполняются поручения». Павел Малков добавил, что формат таких рабочих визитов в районы оказался востребованным и достаточно успешным. Поездки на конкретные территории помогают контролировать деятельность на местах по важным для муниципалитетов вопросам.

Павел Малков также высказался о мерах, которые будут приниматься после ликвидации лесных пожаров. Глава региона отметил, что будут приведены в порядок территории всех населённых пунктов, которые оказались в зоне тушения огня. В первую очередь, речь идёт о дорогах и инфраструктуре, о благоустройстве территорий. Ведётся разработка комплекса мер, которые позволят не допустить в дальнейшем подобных ЧС.

– Нужно системно начинать готовиться к тому, чтобы в следующий раз, при возникновении возгораний, огонь не имел шансов распространиться, – сказал врио главы региона. – Набор мер разрабатываем. Они включают формирование эффективной системы мониторинга обстановки в лесах и оперативного реагирования на возгорания. Соответственно, нужна будет четкая организационная схема действий сил и средств, независимо от того, в чьей собственности находятся земли».

Павел Малков сообщил, что системные предложения Рязанского региона будут обсуждаться на уровне правительственной комиссии по ликвидации лесных пожаров, которую возглавляет заместитель председателя правительства России Дмитрий Григоренко. В числе инициатив – использование беспилотной техники для отслеживания обстановки в лесах, создание каркаса минерализованных полос, обводнение торфяников. Врио главы региона сказал также: