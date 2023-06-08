Четверг, 8 июня, 2023
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Павел Малков призвал однопартийцев постоянно погружаться в проблемы людей

Лариса Соловьёва
Павел Малков призвал однопартийцев постоянно погружаться в проблемы людей

В Рязани состоялось расширенное заседание регионального политсовета «Единой России».  Его провел секретарь реготделения партии, губернатор Павел Малков. Речь шла о предстоящих избирательных кампаниях различного уровня. В нашем регионе основными будут выборы депутатов Рязанской городской думы. Павел Малков напомнил, что «Единая Россия» выдвигает кандидатов через процедуру предварительного партийного голосования. Это означает, что сами люди определяют, кто представит партию на выборах.

– Надеюсь, предстоящие выборы пройдут в правовом поле и в спокойной обстановке, – сказал, обращаясь к однопартийцам, Павел Малков. Он также напомнил единороссам о необходимости постоянно встречаться с людьми и погружаться в их проблемы.

В своем выступлении лидер рязанских единороссов сосредоточился на основных  задачах, которые стоят сейчас перед партийцами.  В качестве наиболее важного направления работы Павел Малков назвал поддержку участников СВО и их семей. В Рязанской области в этом плане уже многое сделано: открыт социально-реабилитационный центр «Сосновый бор», создан филиал фонда «Защитники Отечества», регулярно организуются поездки групп рязанских волонтеров на Донбасс для помощи медикам в местных больницах. Глава региона пообещал, что дальше объемы этой работы будут только наращиваться.

На расширенном заседании регионального политсовета перед рязанскими единороссами  также выступила  заместитель председателя комитета семей воинов Отечества по Рязанской области, вдова участника СВО, Героя России Павла Кривова Анна Иванова. Она рассказала о миссии комитета, о том, как работает в регионе система помощи участникам СВО и их семьям.

– Задача нашего комитета – объединить усилия, чтобы обеспечить бойцам все меры поддержки. Многие из них заново учатся жить, говорить, ходить, – сказала Анна Иванова.

 

 

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