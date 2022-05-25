Павел Малков принял участие в заседании Рязанской облдумы

В среду, 25 мая, врио губернатора Рязанской области Павел Малков принял участие в заседании Рязанской областной Думы и выступил перед депутатами.

Во время выступления он рассказал о проблемах региона, с которыми успел познакомиться с момента назначения. По его словам, это ремонт дорог, вывоз мусора, проблемный Солотчинский мост, Ряжский путепровод, решение вопросов рязанского городского транспорта, экологии.

За две недели Малков успел провести множество встреч, совершить несколько рабочих поездок. В том числе, вчера встретился с ректорами вузов Рязани. По словам врио губернатора, он общался с большим количеством людей. Среди них не было ни одного человека с равнодушными глазами.

Павел Малков выразил уверенность, что депутаты будут всячески содействовать решению проблем области. Особенно это важно сейчас с учётом сложной внешнеэкономической и внешнеполитической обстановки. Решения нужно принимать быстро, особенно по социально значимым проектам.

Также врио губернатора отметил, что Правительство Рязанской области и Рязанская областная Дума работают в команде и выразил заинтересованность в том, чтобы эта работа укреплялась.

Президент России Владимир Путин назначил Павла Малкова врио губернатора Рязанской области 10 мая 2022 года. Выборы главы региона пройдут в сентябре.