Павел Малков принял участие в совещании Минэкономразвития России

Губернатор Рязанской области, председатель Комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика» Павел Малков принял участие в режиме видеоконференцсвязи в рабочем совещании, которое провел Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников.

В ходе совещания обсуждались мероприятия по созданию производственной инфраструктуры для субъектов малого и среднего предпринимательства в регионах и параметры их поддержки. Речь шла о реализации поручения Президента РФ о создании в стране дополнительных 100 промышленных и технопарков, продолжении деятельности центров «Мой бизнес».

Программа Минэкономразвития России по созданию промпарков, технопарков и бизнес-парков реализуется с 2007 года. Всего профинансировано 90 парков. Начиная с 2022 года, участие в отборе проектов предусмотрено только для 20 регионов с низким уровнем социально-экономического развития. При этом в рамках нацпроекта МСП в 2019-2024 годах из федерального бюджета 38 регионам фактически предоставлено 22 млрд рублей на 61 проект.

«На данный момент введено в эксплуатацию 49 парков, 12 проектов завершатся до конца года. В созданных парках размещены и ведут деятельность более 830 резидентов – субъектов МСП, создано более 15 тыс. рабочих мест. Они наращивают выпуск импортозамещающей продукции для химической, пищевой и обрабатывающей отраслей. Резиденты инвестируют в инновационные технологии и производство товаров, ориентированных на внутренний спрос», – отметил Министр экономического развития России Максим Решетников. По его словам, одним из мероприятий нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономка» по поручению Президента России станет создание 100 дополнительных промышленных парков, технопарков и бизнес-парков. В проекте федерального бюджета на эти цели предусмотрено 30 млрд рублей до 2030 года.

Минэкономразвития России совместно с экспертным сообществом, общественными организациями и рядом регионов, в том числе на площадке Комиссии Госсовета по НП «Эффективная и конкурентная экономика», разработана новая концепция конкурсного отбора. Теперь в нем смогут принять участие все регионы. Однако в зависимости от бюджетной обеспеченности субсидии из федерального бюджета на строительство парков будут также отличаться: чем она выше, тем меньше субсидия. Кроме того, в проектах предполагается увеличить долю участия инвесторов и уровень софинансирования региональным бюджетом.

По предложениям, поступившим в ходе совещания от регионов, в том числе Рязанской области, Министром поручено доработать методику проведения конкурсного отбора, а также ускорить подготовку проектов.

В рабочем совещании от региона приняли участие заместитель Председателя Правительства Рязанской области Юлия Швакова и министр экономического развития Андрей Ворфоломеев.