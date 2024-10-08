Павел Малков: При формировании регионального бюджета делаем особый акцент на развитии экономики

При формировании регионального бюджета делаем особый акцент на развитии экономики. Об этом сказал губернатор Павел Малков на заседании правительства Рязанской области, где обсуждался проект основных направлений бюджетной и налоговой политики региона на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

Документ, на базе которого формируется проект областного бюджета на предстоящий трехлетний период, представила министр финансов Рязанской области Марина Наумова. По ее словам, налоговая политика направлена на поддержание устойчивости отраслей и секторов экономики региона, в том числе на оптимизацию налоговой нагрузки и создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса. Продолжается работа по улучшению инвестиционного климата в регионе, по реализации приоритетов стратегического развития, в рамках которых были уточнены условия и основания мер господдержки. В результате темпы роста налоговых и неналоговых доходов составили за прошлый год 108,6%. Ситуация в экономике региона в целом остается стабильной, приняты необходимые меры для сохранения устойчивости региональной бюджетной системы. Все социальные обязательства обеспечены.

Благодаря участию региона в национальных проектах и полученному инфраструктурному бюджетному кредиту построен целый ряд значимых объектов: школ, детских садов, учреждений в сфере здравоохранения, культуры и спорта. При федеральной поддержке продолжилось обновление общественного транспорта, завершена реконструкция Театра юного зрителя, досрочно отремонтировано 46 км автодорог. Рязанская область сохранила свою позицию в рейтинге регионов с высоким качеством управления региональными финансами.

Приоритеты на ближайшие три года сохранили свою направленность и актуализированы с учетом макроэкономических показателей. В их числе рост налогового потенциала, повышение эффективности применения налоговых льгот, расходования бюджетных средств, а также обеспечение сбалансированности регионального бюджета, достижение национальных целей развития, которые определены в новых нацпроектах, развитие социальной инфраструктуры региона, поддержка граждан, участников СВО, предпринимательства.Глава региона Павел Малков подчеркнул: «Стараемся придерживаться взвешенной бюджетной и налоговой политики. Это удается. Необходимо увеличивать налоговую базу, зарабатывать больше. При формировании бюджета особый акцент делаем на развитии экономики, привлечении инвестиций, на поддержке бизнеса. Будет устойчивая экономика, будет и все остальное. Развиваются программы поддержки инвесторов, появляются новые предприятия, соответственно растут и доходы бюджета. Дополнительные бюджетные доходы, которые появляются в течение года, распределяем на приоритетные направления развития, важные для людей проекты. Рязанская область уже второй год входит в число регионов с высоким уровнем бюджетной устойчивости. Дальше будем придерживаться такого же подхода».