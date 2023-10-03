Вторник, 3 октября, 2023
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Павел Малков: «Предприятия сохраняют устойчивость в новых условиях»

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Фото: правительство Рязанской области

Об этом губернатор Рязанской области сказал на заседании комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по текстильной и легкой промышленности и Рязанской ассоциации экономического сотрудничества предприятий. 

Глава региона поблагодарил руководство РСПП за внимание к региону и отметил, что в рамках соглашения, подписанного в этом году между правительством области, РСПП и РАЭСП, ведется активная совместная работа по развитию реального сектора экономики, в том числе легкой промышленности.

Очень важно, что предприятия сохраняют устойчивость в новых условиях. Завод «Русская кожа» – это уже бренд российского и международного масштаба, крупнейший производитель натуральной кожи в стране. Благодаря этому область сейчас в лидерах по экспорту кожи и кожевенного полуфабриката.

Павел Малков рассказал о динамике развития промышленности Рязанской области, механизмах взаимодействия с бизнесом и обеспечения предприятий востребованными специалистами, сообщает пресс-служба правительства.

Президент РСПП Александр Шохин подчеркнул, что в области благоприятные условия для развития бизнеса, реализации инвестиционных проектов, в регионе динамично развивается промышленное производство, реализуются проекты и в рамках промышленных зон, и в рамках формирующегося индустриального парка, где уже заявлены десятки резидентов.

Вопросы дальнейшего сотрудничества регионального правительства и РСПП Павел Малков и Александр Шохин подробно обсудили в ходе рабочей встречи.

Высокая скорость принятия решений, прежде всего, в сфере поддержки бизнеса. Это очень хороший пример, который подает Рязанская область. Руководство региона работает на опережение. Эта работа даст хорошие результаты,

– сказал Александр Шохин.
Павел Малков: «Предприятия сохраняют устойчивость в новых условиях»
Павел Малков: «Предприятия сохраняют устойчивость в новых условиях»
Павел Малков: «Предприятия сохраняют устойчивость в новых условиях»

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