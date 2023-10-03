Павел Малков: «Предприятия сохраняют устойчивость в новых условиях»

Об этом губернатор Рязанской области сказал на заседании комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по текстильной и легкой промышленности и Рязанской ассоциации экономического сотрудничества предприятий.
Глава региона поблагодарил руководство РСПП за внимание к региону и отметил, что в рамках соглашения, подписанного в этом году между правительством области, РСПП и РАЭСП, ведется активная совместная работа по развитию реального сектора экономики, в том числе легкой промышленности.
Павел Малков рассказал о динамике развития промышленности Рязанской области, механизмах взаимодействия с бизнесом и обеспечения предприятий востребованными специалистами, сообщает пресс-служба правительства.
Президент РСПП Александр Шохин подчеркнул, что в области благоприятные условия для развития бизнеса, реализации инвестиционных проектов, в регионе динамично развивается промышленное производство, реализуются проекты и в рамках промышленных зон, и в рамках формирующегося индустриального парка, где уже заявлены десятки резидентов.
Вопросы дальнейшего сотрудничества регионального правительства и РСПП Павел Малков и Александр Шохин подробно обсудили в ходе рабочей встречи.