Павел Малков поздравил рязанских следователей с профессиональным праздником

Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в расширенном заседании коллегии следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области, которое состоялось 25 июля, в День сотрудника органов следствия России. Об этом сообщается на сайте правительства.
Глава региона поздравил работников рязанского следственного управления с профессиональным праздником, отметив их важную роль в обеспечении безопасности и правопорядка в регионе.
Губернатор также отметил успешные результаты работы рязанских следователей, среди которых сотни раскрытых преступлений и успешно проведенных расследований.
В рамках торжественной части заседания были вручены региональные и ведомственные награды, а также дипломы победителям конкурса «Лучший следователь».
Павел Малков выразил благодарность всем сотрудникам следственного управления за ответственный и добросовестный труд и предложил распространять лучший профессиональный опыт специалистов.