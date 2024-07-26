Павел Малков поздравил рязанских следователей с профессиональным праздником

Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в расширенном заседании коллегии следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области, которое состоялось 25 июля, в День сотрудника органов следствия России. Об этом сообщается на сайте правительства.

Глава региона поздравил работников рязанского следственного управления с профессиональным праздником, отметив их важную роль в обеспечении безопасности и правопорядка в регионе.

«Работа непростая, требует много знаний, усилий, профессионализма. Вы сохраняете правопорядок, укрепляете приоритет и силу закона. От качественной работы следователей во многом зависит безопасность граждан, эффективность защиты прав людей, которым нужна особая забота государства, законных интересов бизнеса. И в целом социальное здоровье нашего общества, – подчеркнул Павел Малков. – Сотни успешно раскрытых преступлений, уголовных дел, по которым вынесены решения. Это значит, что работники следствия прекрасно справляются со своими задачами и обязанностями. Причем у вас расследуются самые сложные и резонансные дела».

Губернатор также отметил успешные результаты работы рязанских следователей, среди которых сотни раскрытых преступлений и успешно проведенных расследований.

В рамках торжественной части заседания были вручены региональные и ведомственные награды, а также дипломы победителям конкурса «Лучший следователь».

Павел Малков выразил благодарность всем сотрудникам следственного управления за ответственный и добросовестный труд и предложил распространять лучший профессиональный опыт специалистов.