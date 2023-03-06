Павел Малков поздравил рязанок с наступающим праздником 8 марта

В Рязанской областной филармонии прошел праздничный концерт «Когда поют о любви…», посвященный Международному женскому дню. В зале собрались члены регионального правительства, руководители министерств и ведомств, администрации Рязани, областной и городской Думы, а также сотрудницы предприятий, организаций и учреждений Рязанской области, представительницы общественных объединений.
Всех гостей с наступающим праздником поздравил губернатор Рязанской области Павел Малков. Он отметил, что рязанские женщины всегда добивались успехов в самых разных сферах деятельности.
Глава региона выразил благодарность всем женщинам, которые ждут мужа, сына или друга, которые сейчас защищает нашу родину.
За участие в специальной военной операции и за мужество, проявленное в спасении погибавших, медалью «За спасение погибавших» награждены старший сержант Наталья Долгова — медицинская сестра-анестезист терапевтического отделения медицинской роты 137-го гвардейского воздушно-десантного полка, 106-ой гвардейской воздушно-десантной дивизии, а также старший прапорщик Акитина Тамара — фельдшер хирургического отделения медицинской роты 137-го гвардейского воздушно-десантного полка, 106-ой гвардейской воздушно-десантной дивизии.
Почетный знак «За заслуги перед Рязанской областью» из рук Павла Малкова получила Ольга Воронова — член Общественной палаты РФ, руководитель Центра региональных проектов и межрегиональных связей РГУ имени С.А. Есенина.
Памятным знаком «За наивысшие достижения» наградили победительницу Международного молодежного конкурса научных работ «Горизонт 2100» Анастасию Алешину.
После торжественной части и награждений зрителей ждал праздничный концерт, в котором для представительниц прекрасного Пола выступили рязанские певцы, танцевальные коллективы, в том числе группа «Жара-Kids» Рязанского городского дворца детского творчества, коллектив современного танца «20.13», Ансамбль РГУ имени С.А. Есенина, мужской камерный хор «Любомир» дворца культуры «Приокский», казачий ансамбль «Станица православная», актеры Рязанского театра на Соборной и другие артисты.
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