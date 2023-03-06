Павел Малков поздравил рязанок с наступающим праздником 8 марта

В Рязанской областной филармонии прошел праздничный концерт «Когда поют о любви…», посвященный Международному женскому дню. В зале собрались члены регионального правительства, руководители министерств и ведомств, администрации Рязани, областной и городской Думы, а также сотрудницы предприятий, организаций и учреждений Рязанской области, представительницы общественных объединений.

Всех гостей с наступающим праздником поздравил губернатор Рязанской области Павел Малков. Он отметил, что рязанские женщины всегда добивались успехов в самых разных сферах деятельности.

– Международный женский день — это весенний праздник, когда у нас есть возможность в очередной раз сказать женщинам, что мы — мужчины очень вас ценим, восхищаемся вами, вашей красотой, мудростью, душевной ценностью. Рязанская земля подарила миру много невероятных женщин. Милые дамы желаю вам чтобы вы всегда оставались такими же перекрасками, активными, инициативными, а мужчины постараются сделать все, чтобы вы чувствовали себя уверенно и спокойно. Спасибо вам за понимание, за жизнелюбие, веру в нас — мужчин, крепкого вам здоровья, радости, благополучия, будьте счастливы.

Глава региона выразил благодарность всем женщинам, которые ждут мужа, сына или друга, которые сейчас защищает нашу родину.

За участие в специальной военной операции и за мужество, проявленное в спасении погибавших, медалью «За спасение погибавших» награждены старший сержант Наталья Долгова — медицинская сестра-анестезист терапевтического отделения медицинской роты 137-го гвардейского воздушно-десантного полка, 106-ой гвардейской воздушно-десантной дивизии, а также старший прапорщик Акитина Тамара — фельдшер хирургического отделения медицинской роты 137-го гвардейского воздушно-десантного полка, 106-ой гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Почетный знак «За заслуги перед Рязанской областью» из рук Павла Малкова получила Ольга Воронова — член Общественной палаты РФ, руководитель Центра региональных проектов и межрегиональных связей РГУ имени С.А. Есенина.

Памятным знаком «За наивысшие достижения» наградили победительницу Международного молодежного конкурса научных работ «Горизонт 2100» Анастасию Алешину.

После торжественной части и награждений зрителей ждал праздничный концерт, в котором для представительниц прекрасного Пола выступили рязанские певцы, танцевальные коллективы, в том числе группа «Жара-Kids» Рязанского городского дворца детского творчества, коллектив современного танца «20.13», Ансамбль РГУ имени С.А. Есенина, мужской камерный хор «Любомир» дворца культуры «Приокский», казачий ансамбль «Станица православная», актеры Рязанского театра на Соборной и другие артисты.