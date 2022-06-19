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Воскресенье, 19 июня, 2022

Павел Малков поздравил медработников с профессиональным праздником

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Татьяна Проводина

Павел Малков поздравил медработников с профессиональным праздником

https://ru.freepik.com/free-photo/young-handsome-physician-in-a-medical-robe-with-stethoscope_6190059.htm#query=%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0&position=0&from_view=search

Поздравление публикует сайт Рязанского областного правительства. Врио главы региона отметил, что призвание врача требует большого мужества, терпения и милосердия. Наши медики самоотверженно работают на труднейших участках – в борьбе с пандемией и спасении жизней военных на Донбассе, – подчеркнул Павел Малков.

Задачей властей региона, по словам врио губернатора, является формирование комплексного подхода к развитию отрасли. Привлечение ведущих экспертов, партнёрство с крупнейшими российскими клиниками, внедрение передовых технологий в регионе находятся в центре внимания областного правительства, – отметил Павел Малков.

По словам врио главы Рязанской области, регион обладает всеми ресурсами для качественной работы. Это и один из лучших в России профильный вуз, и новые учреждения медицины, а главное – опытные и компетентные специалисты.

Павел Малков пожелал медицинским работникам крепкого здоровья и всего самого доброго.

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