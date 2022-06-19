Павел Малков поздравил медработников с профессиональным праздником

Поздравление публикует сайт Рязанского областного правительства. Врио главы региона отметил, что призвание врача требует большого мужества, терпения и милосердия. Наши медики самоотверженно работают на труднейших участках – в борьбе с пандемией и спасении жизней военных на Донбассе, – подчеркнул Павел Малков.

Задачей властей региона, по словам врио губернатора, является формирование комплексного подхода к развитию отрасли. Привлечение ведущих экспертов, партнёрство с крупнейшими российскими клиниками, внедрение передовых технологий в регионе находятся в центре внимания областного правительства, – отметил Павел Малков.

По словам врио главы Рязанской области, регион обладает всеми ресурсами для качественной работы. Это и один из лучших в России профильный вуз, и новые учреждения медицины, а главное – опытные и компетентные специалисты.

Павел Малков пожелал медицинским работникам крепкого здоровья и всего самого доброго.