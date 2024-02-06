Вторник, 6 февраля, 2024
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Павел Малков поручил увеличить количество спецтехники для уборки снега

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Фото: правительство Рязанской области
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Во вторник, 6 февраля, на заседании регионального правительства обсудили уборку Рязани и районов области от снега. Губернатор Павел Малков поручил улучшить работу сразу по нескольким направлениям.

Необходимо увеличивать количество спецтехники. Но при этом и системность в работе тоже нужна, оперативная реакция префектур на жалобы в социальных сетях. Где не справляются, надо принимать кадровые решения, — цитирует Малкова пресс-служба правительства.

Главе региона сообщили, что уборка Рязани идет в соответствии с планом-графиком, снега с городских улиц вывезено в 4,5 раза больше, чем в прошлом году. В ближайшие две недели город полностью уберут от снега.

Губернатор поручил муниципалитетам не допускать простоя новой спецтехники, а Госжилинспекции — разобраться с каждой жалобой рязанцев на протечки крыш в многоквартирных жилых домах и принять меры в отношении организаций, ответственных за их ремонт.

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