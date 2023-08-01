Павел Малков поручил улучшить контроль над содержанием автодорог

Соответствующее поручение глава области сделал на заседании регионального правительства 1 августа.
Как отметил губернатор в беседе с журналистами, в регионе не хватает ресурсов для контроля над всеми подрядчиками, однако данную работу необходимо выводить на новый уровень.
Председатель антикоррупционного комитета Рязанской области Александр Сорокин сообщил, что при выборочном обследовании дорог в Милославском и Рязанском районах были выявлены различные нарушения: ямочность, ненормативное состояние знаков, отсутствие дорожной разметки, не окошенные остановки, знаки, барьерное ограждение, обочины, откосы автодорог, наличие наносного грунта на проезжей части – все они фиксировались и раньше, поэтому проблема носит системный характер.
Министр транспорта и автомобильных дорог региона Павел Супрун подчеркнул, что ответственными за качество работ по содержанию автодорог в регионе являются две подрядные организации – ООО «Дорстройсервис» и АО «Рязаньавтодор», и на сегодняшний день минтрансом уже выписаны 234 предписания по нарушению сроков исполнения обязательств и ряд штрафов.
По итогам обсуждения губернатор поручил представить предложения по усилению данного направления, чтобы в области была возможность контролировать ход работ, видеть недостатки и вести оперативную претензионную работу с подрядчиками.