Вторник, 1 августа, 2023
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Павел Малков поручил улучшить контроль над содержанием автодорог

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Фото: правительство Рязанской области

Соответствующее поручение глава области сделал на заседании регионального правительства 1 августа.

Как отметил губернатор в беседе с журналистами, в регионе не хватает ресурсов для контроля над всеми подрядчиками, однако данную работу необходимо выводить на новый уровень.

Будем выставлять претензии подрядчику и, возможно, выносить это для разбирательств уже в правовой плоскости,

— сказал Павел Малков.

Председатель антикоррупционного комитета Рязанской области Александр Сорокин сообщил, что при выборочном обследовании дорог в Милославском и Рязанском районах были выявлены различные нарушения: ямочность, ненормативное состояние знаков, отсутствие дорожной разметки, не окошенные остановки, знаки, барьерное ограждение, обочины, откосы автодорог, наличие наносного грунта на проезжей части – все они фиксировались и раньше, поэтому проблема носит системный характер.

Министр транспорта и автомобильных дорог региона Павел Супрун подчеркнул, что ответственными за качество работ по содержанию автодорог в регионе являются две подрядные организации – ООО «Дорстройсервис» и АО «Рязаньавтодор», и на сегодняшний день минтрансом уже выписаны 234 предписания по нарушению сроков исполнения обязательств и ряд штрафов.

По итогам обсуждения губернатор поручил представить предложения по усилению данного направления, чтобы в области была возможность контролировать ход работ, видеть недостатки и вести оперативную претензионную работу с подрядчиками.

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