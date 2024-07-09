Вторник, 9 июля, 2024

Павел Малков поручил решить проблему отсутствия водоснабжения в рязанских населённых пунктах

Автор: 7info7

Опубликовано

Изображение от rawpixel.com на Freepik

Губернатор объявил на заседании правительства Рязанской области, которое состоялось 9 июля, о необходимости взять под контроль все жалобы жителей на перебои с водой. Он поручил министерству топлива, энергетики и ЖКХ совместно с муниципальными организациями и Центром управления регионом собрать все поступившие жалобы, выявить проблемные точки и определить приоритеты работы.

Павел Малков обратил внимание на необходимость анализа причин перебоев с водой в каждом случае и подчеркнул, что проблемы нужно решать. Также он потребовал представить отчет о результатах работы по жалобам и необходимых мерах.

К примеру, глава кораблинской администрации Нина Объедкова сообщила, что в деревне Хомутск проблема с напором воды была решена путем замены насоса и регулирования оборудования на артезианской скважине. Это позволило нормализовать давление воды, и жалобы прекратились.

Также на заседании были упомянуты и другие места, в которых жители обращались с этой проблемой: микрорайон СХТ в поселке Старожилово, село Половское Спасского района, деревня Будаево Кадомского района, село Черная Слобода и деревня Мамоново Пронского района, Фабричная слобода Сапожковского района, микрорайон АЗМР в городе Скопин, село Агро-Пустынь Рязанского района.

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