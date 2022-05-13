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Пятница, 13 мая, 2022

Павел Малков ответил на вопрос об участии в выборах губернатора Рязанской области

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Павел Малков ответил на вопрос об участии в выборах губернатора Рязанской области

Александр Ильин
Фото: правительство Рязанской области

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков ответил на вопрос об участии в выборах главы региона в 2022 году, сообщает пресс-служба облправительства.

«Я сделаю всё, чтобы оправдать доверие президента РФ и завоевать доверие жителей области, в том числе и на выборах губернатора», — заявил Малков.

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Врио губернатора добавил, что в новом назначении его поддержала семья.

«Семья – это крепкий тыл, поддержка во всем, в том числе и в новом начинании», — сказал Павел Малков.

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