Павел Малков ответил на вопрос об участии в выборах губернатора Рязанской области

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков ответил на вопрос об участии в выборах главы региона в 2022 году, сообщает пресс-служба облправительства.
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Врио губернатора добавил, что в новом назначении его поддержала семья.
Врио губернатора Рязанской области Павел Малков ответил на вопрос об участии в выборах главы региона в 2022 году, сообщает пресс-служба облправительства.
Врио губернатора добавил, что в новом назначении его поддержала семья.
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