Павел Малков ответил на вопрос об участии в выборах губернатора Рязанской области

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков ответил на вопрос об участии в выборах главы региона в 2022 году, сообщает пресс-служба облправительства.

«Я сделаю всё, чтобы оправдать доверие президента РФ и завоевать доверие жителей области, в том числе и на выборах губернатора», — заявил Малков.

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Врио губернатора добавил, что в новом назначении его поддержала семья.