Павел Малков оценил развитие Касимова и работу Муниципального центра управления

Муниципальный центр управления — важный инструмент в работе администраций. Об этом сказал Губернатор Рязанской области Павел Малков в ходе рабочей поездки в Касимов. Глава региона обсудил вопросы развития территорий и ознакомился с ходом строительства новой школы, которое ведется в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

Губернатор провел рабочую встречу с и. о. главы Касимовского муниципального округа, главой администрации Касимова Иваном Бахиловым, на которой отметил позитивные изменения, произошедшие в городе за последнее время. Павел Малков подчеркнул, что стратегическое решение объединения города и района в единый округ даст дополнительные возможности для развития всей территории. Соответствующий план на ближайшие годы уже сформирован. Иван Бахилов поблагодарил Павла Малкова за поддержку муниципалитета.

Вопросы дальнейшего развития обсуждались на встрече подробно. Речь шла об укреплении экономики и инвестиционных проектах, социальной сфере, дорожном и жилищно-коммунальном хозяйстве, благоустройстве. Было отмечено, что в городе и районе уже сейчас значительно увеличилась отгрузка продукции, растут собственные доходы бюджета и средняя заработная плата. Решаются вопросы, волнующие местных жителей. Во многом этому способствует работа Муниципального центра управления, который открыт в этом году.

«Каждый день от Центра управления регионом получаю отчеты о всех проблемах, о которых люди пишут в социальных сетях, с чем обращаются, что вызывает вопросы, какие темы больше всего волнуют жителей области в целом и отдельных населенных пунктов. В каждом муниципалитете, где действует МЦУ, должно быть то же самое. Это очень важный инструмент в ежедневной работе администрации, — сказал Павел Малков. — Эту задачу Муниципальный центр управления в Касимове уже успешно выполняет. Ежедневно отчет находится у главы администрации, и по нему следуют решения и реакция. Плюс МЦУ контролирует качество исполнения обещаний. Центр в полном объеме работает, востребован и так должно быть везде».

Губернатор Павел Малков ознакомился с ходом строительства новой средней школы на 960 мест. Сейчас ведутся работы по установке оконных блоков, устройству кровли, полов, внутренних инженерных сетей и коммуникаций, монтируется ограждение территории и др.

«Строим большое современное здание, которое будет полностью отвечать современным образовательным стандартам. Работы идут по графику, строительство завершится в следующем году», — отметил он.

Глава региона поручил проработать вопросы организации подъездных дорог и тротуаров, в том числе для комфортного использования велосипедов детьми.