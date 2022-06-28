Павел Малков оценил работу в Рязанской области проекта «Правовой поезд»

28 июня врио губернатора Павел Малков в ходе рабочей встречи с Уполномоченным по правам человека в Рязанской области Натальей Епихиной обсудил работу с обращениями граждан, реализацию регионального проекта «Правовой поезд» и ряд других вопросов. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Епихина проинформировала Малкова о том, что в прошлом году в её адрес поступило свыше 2700 обращений граждан. Большая часть вопросов, которая волнует жителей области, связана с социальным и пенсионным обслуживанием, жилищно-коммунальными услугами. Отмечен заметный рост обращений в сфере здравоохранения.

На встрече речь также шла о реализации регионального проекта «Правовой поезд». Специалисты силовых ведомств, социальных служб, нотариусы и юристы выезжают в муниципалитеты, где вместе с руководителями районов проводят прием жителей малых населенных пунктов. За день принимают до 50 человек. Также среди тех, кто получил консультации, — свыше 1800 эвакуированных из ЛНР и ДНР, проживающих в пунктах временного размещения. В начале июля «Правовой поезд» отправится в Клепиковский район.

— Хорошая, эффективная практика. Ее надо продолжать. Необходимо сосредоточиться на тех вопросах, которые пока не удалось решить, — отметил Малков.

Врио главы региона подчеркнул, что поступившие от людей запросы необходимо отрабатывать оперативно, детально изучая каждый вопрос.