Павел Малков: Обучение в Центре поддержки одаренных детей должно оставаться бесплатным

18 мая врио Губернатора Рязанской области Павел Малков посетил региональный Центр выявления и поддержки одаренных детей «Гелиос» в Рязани и ознакомился с работой кампуса «Солнечный» в Солотче, которые были созданы в рамках национального проекта «Образование».

Региональный центр действует с 2021 года и располагается на двух площадках. В основном здании на улице Новой занятия проходят на базе лабораторий в течение учебного года, а профильные смены организованы в лагере «Солнечный», расположенном в Солотче. Обучение ведется по трем направлениям: искусство, наука и спорт. Реализуется более 30 программ дополнительного образования, где обучается порядка 1,5 тысяч человек. Центром заключены договоры о преподавании аспирантов, кандидатов и докторов наук ведущих вузов региона.

В ходе осмотра Павел Малков поинтересовался, насколько доступна запись для детей в возрасте от 11 до 18 лет в центр «Гелиос». Как пояснила министр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина, в регионе действует система «Навигатор62», которая интегрирована с Госуслугами. Каждый желающий может подать документы на обучение в Центр и выбрать направление.

Для научной работы в Центре созданы современные условия. Лаборатории оснащены высокотехнологичным оборудованием. Оно приобретено за счет средств федеральной субсидии в размере более 202 млн. рублей. Павел Малков осмотрел лабораторию прототипирования и промышленного дизайна, где ему представили результаты научных разработок. Врио главы региона ознакомился с работой коворкинг зоны, посетил мастер-класс и лабораторию естественных наук, где учащиеся работали с оптическим оборудованием и ставили эксперименты.

Школьники рассказали Павлу Малкову, что с интересом посещают занятия в «Гелиосе».

«Ребята получают знания по востребованным направлениям. Важно, чтобы обучение осталось бесплатным и было доступным для всех школьников», — подчеркнул врио Губернатора.

Необходимо также своевременно обеспечивать лаборатории Центра расходными материалами.

30 мая начинается первая смена в кампусе «Солнечный». Врио Губернатора оценил степень его готовности к проведению интенсивной профильной смены.

Ольга Щетинкина сообщила, что помимо досуговых мероприятий планируется реализация образовательной программы. Павел Малков обсудил с министром вопрос эффективности использования имеющегося в Центре оборудования для проведения учебных занятий. А также возможности развития «Гелиоса» – перспективы строительства культурно-досугового центра и учебного корпуса в кампусе «Солнечный». Для реализации такого проекта требуется привлечение федеральных средств. Уже подготовлен пакет проектно-сметной документации, который в настоящее время находится на экспертизе.

Павел Малков поручил министру образования лично отслеживать каждый этап прохождения документации.