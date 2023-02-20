Павел Малков обсудил с руководством Сасова социально-экономические вопросы

В рамках визита в Сасово губернатор Рязанской области Павел Малков 20 февраля встретился и обсудил с руководителем администрации города Евгенией Рубцовой ряд социально-экономических вопросов.

Как сообщает сайт правительства региона, Рубцова доложила Малкову об основных показателях собственных доходов городского бюджета. В прошлом году они были перевыполнены на 15%. На реализацию различных программ и проектов федерального и областного бюджетов привлечено порядка 1 миллиарда рублей. Часть этих средств направлена на реализацию федеральной программы комплексного развития сельских территорий. В рамках программы проведена реконструкция центра дополнительного образования, отремонтирован ряд участков водоснабжения и водоотведения, построен канализационный коллектор. В этом году начнёт работу новый детский сад: строительство здания завершено, его оснащают оборудованием, благоустраивают территорию.

– Мы максимально используем возможности программы, чтобы развивать муниципалитеты. Она разработана и реализуется по поручению президента России, – обратил внимание глава региона.

С главой администрации Сасова он обсудил вопросы экономического развития города.

– По экономике Сасово в целом развивается быстрее, чем в среднем по региону, если сравнивать с другими муниципальными образованиями. Видны серьезные достижения и в целом системная работа, – сказал он.

В городе ведётся активная работа по привлечению инвестиций, открываются новые инвестплощадки.

Станкостроительными промышленными предприятиями города, несмотря на санкции, отгружено продукции на 4,5 млрд рублей, что на 40% больше, чем в прошлом году. Лидером по производству является завод «Саста», который удвоил объём выпускаемых товаров. Сейчас он выполняет гособоронзаказ и входит в перечень предприятий ОПК. Дополнительно на работу принято 90 человек, потребность в кадрах остаётся. Организовано обучение необходимых специалистов. В рамках исполнения поручения губернатора Павла Малкова Сасовский индустриальный колледж впервые за долгие годы набрал группу студентов для обучения на станочные профессии. Выстроено взаимодействие с «Састой»: есть договорённости по определению наставников, прохождению практики.