Павел Малков: «Нужны дополнительные меры по внедрению массово востребованных видов лечения»

Губернатор Рязанской области поручил внедрить в медучреждения региона те медицинские услуги, за которыми сейчас жители области едут в другие города.

Данную информацию Павел Малков озвучил на заседании регионального правительства 1 августа. Как сообщила директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Елена Манухина, расходы на оплату медицинской помощи, оказанной жителям Рязанской области в других регионов, выросли на 12%.

Губернатор отметил, что уже прорабатываются вопросы расширения возможностей лечебных учреждений региона для того, чтобы пациентам из Рязанской области не пришлось ехать за определенной медицинской помощью в другие города. Эта тема, по словам Павла Малкова, находится в зоне особого внимания.

Это те виды медпомощи, которые могут и должны оказываться людям внутри области. В первую очередь, это определенные медуслуги офтальмологического, онкологического профиля, ряд оперативных вмешательств. Нужны дополнительные меры по внедрению у нас этих массово востребованных видов лечения, – уточнил глава региона в комментарии журналистам.

Губернатор поручил заместителю председателя правительства области Валентину Завалеву через неделю представить предложения, которые позволят организовать и проводить такие виды лечения на территории региона.